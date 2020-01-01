Бывают случаи, когда слезы — не результат грусти или нарезки лука, а сигнал организма о том, что нужно срочно бежать к врачу

Для нормального человека нормально, когда глаза слезятся утром после пробуждения. Если, однако, это происходит в течение дня, и если глаза то слезятся, то пересыхают, это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Посмотрите, что говорит слезоточивость о вашем здоровье.

У вас глазная инфекция

Различные глазные инфекции, такие как блефарит или конъюнктивит, вызывают серьезное раздражение глаз. В результате организм реагирует, испуская слизеподобную жидкость. Возможно, даже утром, когда вы проснулись, то не можете открыть глаза или моргаете, потому что они веки прилипли друг к другу.

В этом случае вы можете посетить врача или попробовать натуральную медицину — ромашку — отличный выбор для промывания глаз.

Вы простужены

При простуде или гриппе один из первых симптомов у многих людей — слезоточивость глаз. Для стороннего наблюдателя они могут даже выглядеть «водянистыми». Простуда влияет на все слизистые оболочки в голове, в том числе и в глазах. С прохождением простуды эти симптомы исчезают.

У вас аллергия

Когда у человека есть аллергия или непереносимость чего-то, обычно одна из первых реакций — слезы в глазах или чихание. Если у вас есть подозрение на аллергическую реакцию, первым шагом является отстранение от потенциального раздражителя. Если вы усомнились в возможной аллергии, лучше проконсультироваться с аллергологом.

Сухость в глазах

По иронии судьбы, может случиться, что причиной появления слезоточивости является проблема с слезоточивой железой. Возможно, что она производит сначала слишком мало жидкости и после того, как сигнал достигает, приводит к сверхпроизводству.

Как это выглядит: в какой-то момент ваши глаза обильно слезятся в течение короткого времени, после этого вы чувствуете, что они слишком сухие, а затем — снова обильно влажные.

Нужно почистить/сменить ваши контактные линзы

Контактные линзы имеют свои преимущества и недостатки. Однако их использование скрывает определенные риски. Одним из них является вставка плохо очищенных линз в глаза. Вполне нормально, глаз реагирует со слезами, чтобы защитить себя от микробов. Другим сигналом, который дают влажные глаза, является замена контактных линз новыми.

Напомним, дайте своим глазам немного отдохнуть: несколько простых упражнений

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