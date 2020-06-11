В современном мире все больше родителей задумываются о вреде и пользе гаджетов для детей

Хоть цифровые технологи и приносят немало пользы, но вреда от них тоже хоть отбавляй.

Мобильный телефон стал уже не предметом роскоши, а обыденным делом для каждой семьи.

В итоге появились даже термины «электронный кокаин», «цифровой героин», которые означают зависимость человека от гаджетов.

Наиболее уязвимыми становятся дети.

Исследования показали, что дети в возрасте от 8 до 18 лет в среднем проводят 7,5 часов в сутки, пользуясь различными гаджетами.

Психологи называют конкретные последствия для детей, которые оказались в зависимости от технологий.

отсутствие постоянного контакта с родителями у детей до п’пяти лет может привести к дефициту внимания, когнитивных задержек и нарушений в обучении;

задержка разговорных навыков;

ограниченность в движениях и отсутствие игровой активности на свежем воздухе замедляют не только физическое развитие, но и функционирование мозга;

возникают проблемы с полноценным сном;

снижается успеваемость в школе;

растет жестокость и агрессивность;

чаще проявляются психологические проблемы (детская депрессия, тревога, проблемное поведение);





В том случае, если вы обнаружили один из "симптомов" у своего ребенка, то вам стоит задуматься и принять необходимые меры.

Ранее, ученые из университета Толедо провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что долгое «залипание» в экран смартфона может привести к потере зрения или увеличить риски.

Все дело в том, что телефоны могут излучать голубой свет, который пагубно влияет на клетчатку глаза. Этот свет может спровоцировать появление токсичных молекул и может обладать короткой длиной волны, способной повредить сетчатку.

Напомним, дайте своим глазам немного отдохнуть: несколько простых упражнений

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