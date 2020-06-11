В современном мире все больше родителей задумываются о вреде и пользе гаджетов для детей
Хоть цифровые технологи и приносят немало пользы, но вреда от них тоже хоть отбавляй.
Мобильный телефон стал уже не предметом роскоши, а обыденным делом для каждой семьи.
В итоге появились даже термины «электронный кокаин», «цифровой героин», которые означают зависимость человека от гаджетов.
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Наиболее уязвимыми становятся дети.
Исследования показали, что дети в возрасте от 8 до 18 лет в среднем проводят 7,5 часов в сутки, пользуясь различными гаджетами.
Психологи называют конкретные последствия для детей, которые оказались в зависимости от технологий.
- отсутствие постоянного контакта с родителями у детей до п’пяти лет может привести к дефициту внимания, когнитивных задержек и нарушений в обучении;
- задержка разговорных навыков;
- ограниченность в движениях и отсутствие игровой активности на свежем воздухе замедляют не только физическое развитие, но и функционирование мозга;
- возникают проблемы с полноценным сном;
- снижается успеваемость в школе;
- растет жестокость и агрессивность;
- чаще проявляются психологические проблемы (детская депрессия, тревога, проблемное поведение);
В том случае, если вы обнаружили один из "симптомов" у своего ребенка, то вам стоит задуматься и принять необходимые меры.
Ранее, ученые из университета Толедо провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что долгое «залипание» в экран смартфона может привести к потере зрения или увеличить риски.
Все дело в том, что телефоны могут излучать голубой свет, который пагубно влияет на клетчатку глаза. Этот свет может спровоцировать появление токсичных молекул и может обладать короткой длиной волны, способной повредить сетчатку.
Напомним, дайте своим глазам немного отдохнуть: несколько простых упражнений
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