До весны осталось немало времени, но многие уже задумываются, смогут ли они пережить эту зиму

По словам ученых, жалобы на усталость зимой – отнюдь не симуляция. На организм человека в это время года пагубно действуют недостаток солнечного света и холод.

«Дефицит солнца и света в зимнее время года влияет на биологические процессы — в организме вырабатывается больше гормона мелатонина, что провоцирует желание спать дольше. В итоге человек с трудом заставляет себя подниматься с постели утром, а потом полдня чувствует сонливость и усталость. Но и увеличенный сон может провоцировать такую же реакцию», — рассказали ученые.

Медики поделились способами, помогающими избавиться от зимней усталости.

Способ первый: прогулки на воздухе. Согласно данным, опубликованным в Independent, 15-20-минутная прогулка в обеденный перерыв отлично повышает тонус и настроение, помогает снизить кровяное давление.

Способ второй: сон по режиму. По словам специалистов, в зимнее время для поддержания физиологической активности спать необходимо по восемь часов в сутки. Что также очень важно: укладываться и просыпаться нужно в одно и то же время.

Способ третий: уменьшение потребляемого кофеина. Особенно важно контролировать наличие кофеина в рационе во второй половине дня.

Способ четвертый: спортзал. По словам медиков, для защиты от зимней усталости и эмоциональной хандры уделять спорту нужно не менее 150 минут в неделю. Нет времени на спортзал – выполняйте по утрам хотя бы несколько упражнений.

Способ пятый: питание. Питаться в зимний период нужно таким образом, чтобы еда помогала восполнять энергетические запасы организма. Для этого во время завтрака следует употреблять углеводы, а в обед – полезные жиры. Эксперты рекомендуют обязательно включить в свое питание овсяную кашу и продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами, — это рыба, орехи, авокадо, растительные масла.

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