Количество выпитого не влияет на алкогольную зависимость

Алкоголь вызывает сильную зависимость. По словам профессора Владимира Менделевича, алкоголь является веществом с высоким аддиктивным потенциалом: по способности вызывать зависимость его превосходят только сильные наркотики, героин и кокаин.

Чем регулярнее употребляется спиртное, тем выше вероятность того, что это станет зависимостью. Недавние эксперименты на мышах показали, что алкогольная зависимость может сформироваться очень быстро, буквально с первого глотка.

Алкоголиком можно стать из-за любого вида спиртного. Вне зависимости от того, какой алкогольный напиток предпочитает человек, у него может развиться зависимость. Также ее формирование не зависит от количества и качества алкоголя.

«В соответствии с Международной классификацией психических и поведенческих расстройств к «алкоголикам», или лицам, страдающим алкогольной зависимостью, относятся те, у кого обнаруживается синдром отмены (абстинентный), повышение толерантности — стремление «завышать дозу» и прочее. Количество же выпиваемого, как и качество, не относятся к диагностическим критериям», — подчеркнул ученый Владимир Менделевич.

Безопасного количества алкоголя не существует. Согласно данным ВОЗ, безопасного уровня употребления спиртного не существует. Даже самые малые дозы алкоголя способны наносить серьезный ущерб здоровью и заметно повышают риск преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.

Подсчитано, например, что употребление небольших порций алкоголя, соответствующих одной бутылке пива в неделю, ведет к атрофии центра памяти в мозге и к ухудшению его работы в целом.

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