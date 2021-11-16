Запорожцу дали шанс на новую жизнь - свежий тюнинг преобразил старый советский автомобиль в настоящий спортивный автокар.

Как передает Politeka.net, визуальный стиль авто получился на удивление агрессивным, массивный кузов добавил "Запорожцу" современности, а выхлопные трубы добавили автомобилю спортивного внешнего вида.

В комментариях к фото в паблике "autosamodelka" в Instagram, пользователи сети сообщили, что "Запорожец" продается, однако, цена эксклюзивного авто не сообщается.

"Всегда уважаю людей , которые работают руками и головой, делая такие шедевры, а не те которые как по критиковать в инсте, ничего не могут", " ещё бы дворники ему по симпатичней и зеркала нормальные", " Боги, что за вкус у творца этого", "Композитор. кутюрье. просто на ночь целуй свои руки", " Эх, как в Underground 2 вернулся", - пишут в комментариях подписчики.

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