ЗАЗ -968 скрестили с Porshe 911 - в сети показали концепт из двух легендарных авто.

Симбиоз двух, казалось бы, абсолютно разных машин восхитил автолюбителей, передает "zazmyzaz".

Однако, установленный сзади двигатель - самая отличительная схожесть ЗАЗ -968 и Porshe 911.

Оба автомобиля 2-дверные четырехместные купе. ЗАЗ -968 и Porshe 911 до четвертого поколения имели систему воздушного охлаждения двигателя.

Видимо эти схожие характеристики вдохновили мастера на создание такого уникального автомобиля.

"Не знаю названия, но выглядит очень круто! Взял себе на Заметки для следующего проекта", " Запорожць - українське Порше", "Интересно какой у него салон", "Давно уже придумано название - За porsche", - пишут пользователи сети в комментариях и размышляют, как можно было бы оригинально назвать автомобиль.

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