ЗАЗ -968 скрестили с Porshe 911 - в сети показали концепт из двух легендарных авто.
Симбиоз двух, казалось бы, абсолютно разных машин восхитил автолюбителей, передает "zazmyzaz".
Однако, установленный сзади двигатель - самая отличительная схожесть ЗАЗ -968 и Porshe 911.
Оба автомобиля 2-дверные четырехместные купе. ЗАЗ -968 и Porshe 911 до четвертого поколения имели систему воздушного охлаждения двигателя.
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Видимо эти схожие характеристики вдохновили мастера на создание такого уникального автомобиля.
"Не знаю названия, но выглядит очень круто! Взял себе на Заметки для следующего проекта", " Запорожць - українське Порше", "Интересно какой у него салон", "Давно уже придумано название - За porsche", - пишут пользователи сети в комментариях и размышляют, как можно было бы оригинально назвать автомобиль.
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