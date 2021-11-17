Ford существенно обновил Focus для 2022 модельного года в Европе - обновления не ограничиваются внешним видом.
Замеченный на автосалоне в Цюрихе в этом году Ford Focus дебютировал на публике, передает "motor1.com".
Заметно видны изменения на обновленной передней панели Ford Focus, особенно в части обновлений светодиодного освещения.
Внутри Ford Focus получает увеличенный 13,2-дюймовый сенсорный экран с поддержкой обновлений по воздуху.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Валюху из "Сватов" предупредили об опасности отношений с известным ловеласом: "Танечка, не расслабляйся"
Мирзоян на редких кадрах показал, как сегодня выглядит их с Тоней дочь: "Ну как можно пройти мимо?"
Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП, фото с места аварии: "Авто смяло от удара"
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
Он также имеет беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, в то время как основная операционная система была обновлена до последней версии Ford SYNC 4.
Что касается трансмиссии, Ford, похоже, отказался от дизельного двигателя в линейке Focus ST. На данный момент тем, кто выберет версию с производительностью, придется довольствоваться 2,3-литровой бензиновой силовой установкой мощностью 280 лошадиных сил с турбонаддувом.
"Думаю, новый Focus потерял всю агрессивность по сравнению с моделью 2019/20 ... Теперь это обычный хэтчбек, вроде Seat León или BMW serie1", " Хороший обзор, жаль, что Ford отказался от физических кнопок! Кнопки сейчас есть только у дорогих машин ... Обидно!", " Я до сих пор люблю свой Ford Focus St 2013 года выпуска. Я езжу на нем каждый день, и у меня никогда не было с ним проблем. Он у меня с первого месяца выпуска", " Я бы хотел, чтобы в фокусе был полный привод, как у платформы Mondeo, особенно с активной версией. в остальном это хороший фейслифтинг, хотя и не такой захватывающий", - комментируют пользователи сети.
Напомним, новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль.
Ранее Politeka сообщала, что гибрид Запорожца и Porshe восхитил автолюбителей, фото: "Выглядит очень круто".
Также Politeka писала, что названы самые дешевые внедорожники 2021 года: есть полный привод.