Ford существенно обновил Focus для 2022 модельного года в Европе - обновления не ограничиваются внешним видом.

Замеченный на автосалоне в Цюрихе в этом году Ford Focus дебютировал на публике, передает "motor1.com".

Заметно видны изменения на обновленной передней панели Ford Focus, особенно в части обновлений светодиодного освещения.

Внутри Ford Focus получает увеличенный 13,2-дюймовый сенсорный экран с поддержкой обновлений по воздуху.

Он также имеет беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, в то время как основная операционная система была обновлена до последней версии Ford SYNC 4.

Что касается трансмиссии, Ford, похоже, отказался от дизельного двигателя в линейке Focus ST. На данный момент тем, кто выберет версию с производительностью, придется довольствоваться 2,3-литровой бензиновой силовой установкой мощностью 280 лошадиных сил с турбонаддувом.

"Думаю, новый Focus потерял всю агрессивность по сравнению с моделью 2019/20 ... Теперь это обычный хэтчбек, вроде Seat León или BMW serie1", " Хороший обзор, жаль, что Ford отказался от физических кнопок! Кнопки сейчас есть только у дорогих машин ... Обидно!", " Я до сих пор люблю свой Ford Focus St 2013 года выпуска. Я езжу на нем каждый день, и у меня никогда не было с ним проблем. Он у меня с первого месяца выпуска", " Я бы хотел, чтобы в фокусе был полный привод, как у платформы Mondeo, особенно с активной версией. в остальном это хороший фейслифтинг, хотя и не такой захватывающий", - комментируют пользователи сети.

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