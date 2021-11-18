Новая Skoda Fabia будет доступна только в пятидверном хэтчбеке, поскольку планы на версию универсал были отменены.

В марте 2021 года генеральный директор Skoda Томас Шефер сообщил Auto Express, что бренд представит новую Fabia Combi в 2023 году, которая будет производиться в Чешской Республике на заводе Skoda, передает "autoexpress".

Теперь заявление бренда подтверждает, что, хотя универсальная версия Fabia третьего поколения все еще имеется на складе, а заказы все еще принимаются на конфигураторе Skoda - преемника не последует. Производство прекращается якобы из-за строгих правил в отношении CO2.

Также влияет и тот факт, что к 2030 году планируется три новых электромобиля в качестве основных факторов отмены.

Недавнее решение Европейской комиссии сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 55 % к 2030 году ускоряет переход от двигателя внутреннего сгорания к электронному автомобилю.

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