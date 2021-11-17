Daewoo превратился в навороченный кабриолет - автолюбители продолжают экспериментировать с тюнингом популярного в Украине седана.

На этот раз на странице " carbreeding" в Инстаграм появилось фото Daewoo-кабрио.

Daewoo Leganza - автомобиль бизнес-класса, являющийся одной из флагманских разработок корейской компании GM Daewoo в годы 1997—2008.

Изначально кузов разрабатывался для компании Jaguar модель XJ, но прототип Jaguar Kensington был ими отклонен.

Автолюбители не растерялись и с помощью фотошопа решили примерить на Daewoo откидную крышу.

Также "прикрепили" радиаторную решетку Daewoo Leganza к кузову Jaguar XJ - получилось довольно эффектно.

"Тут конечно есть скрытый подтекст: проект автомобиля ставшего Leganza, изначально толжен был стать ягуаром!)", "Прям красиво получилось", "Выглядит дороже чем на 5000 долларов", "Как так и надо", Почти 25 лет об**рають авто, а их все равно на дорогах не меньше)) Катаюсь 7й год на Ланосе, ничего плохого об этом авто сказать не могу, все зависит от владельца. О какой внешке может идти речь?)) Адекватные люди используют это авто для заработка или экономии., - комментируют необычный фотошоп пользователи сети.

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