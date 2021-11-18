Kia Sorento 2021 с новими текстурированными панелями отделки, геометрическими вентиляционными отверстиями и узорчатой обивкой сидений наверняка будет привлекать взгляды.

Kia Sorento рекомендуют для любителей внедорожников среднего размера, которые хотят получить "бонусный приз" в виде возможности перевозить двух дополнительных пассажиров, передает "motortrend.com".

Однако, во время испытаний для номинации "Внедорожник 2022 года" выяснилось, что с 2,5-литровым турбонаддувом поставляется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, которая недостаточно хорошо работает на низких скоростях.

"Хотя гибрид Sorento предлагает ту же интеллектуальную упаковку, что и любой другой вариант, мы оценили его тусклый силовой агрегат только за улучшенную экономию топлива", - говорят судьи.

Таким образом, в контексте номинации Kia не смогла повторить общий успех, достигнутый ее Telluride в 2020 году.

Тем не менее, новый Sorento по праву заслужил свое место в качестве финалиста, и его стоимость способствовала этому.

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