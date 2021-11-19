Mazda CX-50 2023 года выглядит более привлекательной, чем CX-5 - внешний вид новинки стал явно агрессивней.
Эксклюзивная модель Mazda CX-50 2023 станет первой Mazda, построенной на новом заводе Mazda-Toyota в Хантсвилле, передает "motortrend.com".
Разработанная для комфорта Mazda CX-50 будет оснащена уникальным приводом с режимом бездорожья, который динамически меняется вместо того, чтобы предлагать несколько конкретных "подрежимов".
Mazda CX-50 будет имеет более высокий дорожный просвет и более широкую стойку, чем CX-5. Кроме того, крыша будет усилена, а подвеска станет более прочная, что позволит лучше справляться с открытой местностью.
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Внешне Mazda CX-50 2023 выглядит более привлекательной, чем CX-5, с четкими линиями, пластиковой обшивкой и "плечами", которые подчеркивают его более широкую позицию.
"На мой взгляд, cx 5 не выглядел обычным, особенно по сравнению с Hyundai или чем-то в этом роде. На самом деле, я думаю, что дизайн Mazda (также cx5) - один из лучших и более интересный, почти как Alfa Romeo или что-то в этом роде", " Я бы предпочел просто получить обновленный красно-черный cx-5 с 2.5t ... Я выезжаю на бездорожье только тогда, когда это необходимо, как и большинство людей. Я думаю, что cx-5 лучше сочетает в себе классичность и практичность для реального использования внедорожника", "Я думаю, что у Mazda сегодня лучший дизайн среди японских производителей", " Мне кажется, что интерьер имеет приятный успокаивающий эффект, он выглядит таким элегантным. Еще мне нравится приборная панель", - пишут украинцы в сети.
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