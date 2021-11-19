Hyundai выпускает 1000 копий модели Night Edition в виде ночного выпуска 2022 года.

В Hyundai Sonata N Line реализовано все, начиная с ориентированной на производительность модели линейки N, включая 2,5-литровый двигатель I-4 с турбонаддувом мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 311 фунт-фут, передает "motortrend.com".

Спортивный седан Hyundai Sonata N Line среднего размера, выглядящий угрожающе и меньше похожий на семейный автомобиль, имеет матовые черные акценты, темные хромированные внешние значки и задний спойлер из углеродного волокна. Hyundai Night Edition ездит на 19-дюймовых колесах с матовой черной отделкой и оснащен тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет.

Еще одна интересная деталь - центральные колпачки с логотипом "N", также изготовленные из углеродного волокна. В других местах передние значки Hyundai и задние значки Sonata имеют темную хромированную обработку.

Модели N Line Night Edition, окрашенные кварцевой белой краской, имеют зеркальные колпачки и верхние крышки дверных ручек матово-черного цвета для дополнительного контрастного цвета. Фантомный черный и Кварцевый белый - единственные два варианта цвета краски.

Выпущенный ограниченным тиражом 2022 Hyundai Sonata N Line Night Edition - это довольно грозное визуальное обновление по сравнению с обычной линейкой Sonata N, и сейчас он продается по цене от 35 775 долларов — незначительное увеличение на 1320 долларов по сравнению с базовой линейкой N.

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