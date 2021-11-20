Hyundai Elantra 2021 года - обзор компактного седана, который уже начали сравнивать с Honda Civic.

Предлагаемая только в качестве седана Hyundai Elantra 2021 года предлагает три силовых агрегата, в том числе 2,0-литровый рядный двигатель мощностью 147 л.с. - четыре, которые выберет большинство покупателей, передает "motortrend.com".

Гибрид Hyundai Elantra мощностью 139 л.с., который должен выбрать большинство покупателей, и линейку N мощностью 201 л.с. 276Elantra N будет в 2022 году.

Гибрид Elantra называют лучшим из-за дополнительного крутящего момента по сравнению со стандартной 2,0-литровой негибридной моделью.

Самое замечательное качество гибрида - это не его внешний вид или восхитительная отделка тканью на дверях, а то, как автомобиль едет.

Ощущение торможения в конце движения очень хорошее, автомобиль включает режим EV чаще, чем вы ожидаете, и переходы относительно плавные - для повседневной управляемости это ключевые преимущества.

Внутри Elantra находится впечатляющая доступная технология, которая включает в себя 10,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,3-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей.

Во время тест-драйва водители сошлись в одном - Hyundai необходимо поработать над доступной шестиступенчатой механической коробкой передач Elantra, от расплывчатого переключения передач до чрезмерно легкой педали сцепления.

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