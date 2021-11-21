Вот это поворот!

Toyota RAV4 отмечает свое 25-летие несколькими новыми обновлениями и изменениями на 2022 год.

Самый продаваемый внедорожник Toyota RAV4 стал еще более привлекательным для покупателей, передает "torquenews.com".

Toyota RAV4 объявила о множестве новых изменений – как больших, так и небольших – в своем невероятно популярном RAV4.

Новый уровень комплектации RAV4 Hybrid появится в 2022 году.

Toyota позиционирует гибрид RAV4 SE 2022 года как разработанный для клиентов, которые ищут спортивные характеристики и спортивный стиль, но по более низкой цене по сравнению с XSE.

О ценах пока ничего не известно, но они будут объявлены в середине декабря ближе к дате их продажи.

В 2022 году RAV4 SE Hybrid будет оснащен сиденьями из черной ткани (в отличие от SofTex в XSE Hybrid), а также Toyota Audio с 7-дюймовым мультимедийным сенсорным экраном и шестью динамиками.

Вы можете обновить RAV4 SE Hybrid с помощью заводских пакетов опций, таких как пакет погоды, пакет удобства и Audio Plus.

Погодный пакет добавляет подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя и антиобледенитель стеклоочистителя.

На всех автомобилях класса RAV4–XLE 2022 года и выше появятся новые фары. Кроме того, новые светодиодные противотуманные фары входят в стандартную комплектацию RAV4 XLE Premium, RAV4 Limited, RAV4 Adventure и RAV4 TRD для бездорожья.

RAV4 и гибрид RAV4 поступят в продажу в декабре.

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