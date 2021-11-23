Hyundai Grandeur Heritage 80-х годов решили придать современную интерпретацию.

Hyundai представила электрокар в классическом стиле первого седана Grandeur 1986 года, в честь его 35-летия. Автомобиль совместил в себе эстетику 80-х и современные технологии, передает "motorsactu.com".

Внешний вид серии Grandeur Heritage остается верным оригинальному силуэту. Система освещения играет фундаментальную роль в дизайне автомобиля, Hyundai использует ту же параметрическую пиксельную светодиодную технологию, которая появилась в серийной модели Ioniq 5.

Обновления по сравнению с оригинальной моделью 1986 года представлены в виде переработанных боковых зеркал, покрытых колес или облицовки слайдов.

Концепция "newtro", как ее понимает Hyundai, хорошо использует современные технологии и цифровые интерфейсы, сохраняя при этом атмосферу ретро.

Все внутреннее пространство освещается двумя лучами света, исходящими с обеих сторон приборной панели, которые красиво выделяются на B-образных стойках и отражаются в зеркалах.

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