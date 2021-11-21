Kia Sorento 2022 года будет доступен в двух комплектациях: SX и SXP, внедорожник среднего размера оснащен сиденьями, отделанными искусственной кожей.

Kia Sorento 2022 года оснащен 1,6-литровым турбомотором с четырьмя двигателями в сочетании с электродвигателем, который питается электричеством от аккумулятора емкостью 13,8 кВт*ч. Два источника питания генерируют в общей сложности 261 л.с, передает "motortrend.com".

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Kia Sorento 2022 и полный привод являются стандартными.

Стандартное оборудование включает 10,3-дюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядную панель, бесконтактную клавишу и звуковую систему Bose.

Комплектация SXP добавляет 2,3-дюймовую цифровую приборную панель, камеру объемного обзора на 360 градусов и монитор "слепого" обзора, который активируется при подаче сигнала влево или вправо.

В набор передовых систем помощи водителю внедорожника был добавлен помощник Kia по вождению на шоссе. Система помощи дополняет ранее доступные функции, такие как предотвращение столкновений в "слепой" зоне, предупреждение о столкновении спереди, помощь при следовании по полосе и интеллектуальная помощь при ограничении скорости.

Kia Sorento PHEV 2022 года поступит в дилерские центры в конце этого года. Стоимость авто на данный момент неизвестна.

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