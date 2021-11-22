Ford Focus ST 2022 года будет иметь мощный бензиновый силовой агрегат EcoBoost, доступные в кузовах хэтчбек и универсал и разработанные Ford Performance.
Новый Ford Focus ST отличается смелым дизайном экстерьера, который еще больше подчеркивает его характер, передает "motorsactu.com".
Детали включают верхние и нижние передние решетки, большие боковые вентиляционные отверстия, боковые "юбки" и аэродинамически оптимизированные спойлеры на нижней панели и задней крыше.
Новый дизайн 18-дюймового легкосплавного колеса является стандартным, с дополнительными 19-дюймовыми колесами также доступны.
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Внутри Focus ST оснащен совершенно новыми сиденьями Performance, разработанными компанией Ford.
Инженеры по производительности обеспечивают высокий уровень поддержки и комфорта. Регулировка сиденья с электроприводом, включая регулируемую поясничную опору, помогает водителям достичь идеального положения за рулем, в то время как стандартный обогрев сидений способствует высокому уровню комфорта.
Новый Ford Focus ST оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, мощностью 280 л.с. и крутящим моментом 420 Нм, поддерживаемым турбонагнетателем с двумя спиралями и технологией anti-lag.
Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной с технологией согласования оборотов, если она указана в дополнительном пакете X для более плавного и последовательного переключения передач вниз. Также доступен семиступенчатый автомат с подрулевыми переключателями.
Другие высокопроизводительные технологии включают электронный дифференциал с ограниченным проскальзыванием, который повышает эффективность прохождения поворотов и сцепление с дорогой при ускорении.
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