Ford Focus ST 2022 года будет иметь мощный бензиновый силовой агрегат EcoBoost, доступные в кузовах хэтчбек и универсал и разработанные Ford Performance.

Новый Ford Focus ST отличается смелым дизайном экстерьера, который еще больше подчеркивает его характер, передает "motorsactu.com".

Детали включают верхние и нижние передние решетки, большие боковые вентиляционные отверстия, боковые "юбки" и аэродинамически оптимизированные спойлеры на нижней панели и задней крыше.

Новый дизайн 18-дюймового легкосплавного колеса является стандартным, с дополнительными 19-дюймовыми колесами также доступны.

Внутри Focus ST оснащен совершенно новыми сиденьями Performance, разработанными компанией Ford.

Инженеры по производительности обеспечивают высокий уровень поддержки и комфорта. Регулировка сиденья с электроприводом, включая регулируемую поясничную опору, помогает водителям достичь идеального положения за рулем, в то время как стандартный обогрев сидений способствует высокому уровню комфорта.

Новый Ford Focus ST оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, мощностью 280 л.с. и крутящим моментом 420 Нм, поддерживаемым турбонагнетателем с двумя спиралями и технологией anti-lag.

Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной с технологией согласования оборотов, если она указана в дополнительном пакете X для более плавного и последовательного переключения передач вниз. Также доступен семиступенчатый автомат с подрулевыми переключателями.

Другие высокопроизводительные технологии включают электронный дифференциал с ограниченным проскальзыванием, который повышает эффективность прохождения поворотов и сцепление с дорогой при ускорении.

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