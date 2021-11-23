Mazda уже долгое время работает над следующим поколением 6 и, согласно новой информации из Японии, почти готова представить автомобиль.

Утверждается, что новая Mazda 6 будет представлена в первой половине 2022 года. Если это окажется так, то автомобиль, вероятно, попадет в руки покупателей до конца 2022 года или в начале 2023 года, передает "carscoops.com".

Новая Mazda 6 будет оснащена платформой с задним приводом, которую она будет использовать, по крайней мере, с одним предстоящим кроссовером от автопроизводителя.

Новые опоры заменят переднеприводную платформу "уходящего" автомобиля. Mazda также выпустит новую модель с 3,0-литровыми рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями с мягкой гибридной технологией.

Mazda работает над своей новой шестеркой, по крайней мере, с начала 2019 года и планирует предложить свой новый седан в гибридной форме.

Впечатляющий новый внешний вид также выделит Mazda 6 следующего поколения.

Автомобиль будет черпать вдохновение в дизайне из концепции Vision Coupe, представленной несколько лет назад, и, следовательно, будет иметь близкое сходство с нынешней Mazda 3, которая сама была представлена с концептом Mazda Kai.

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