Mazda уже долгое время работает над следующим поколением 6 и, согласно новой информации из Японии, почти готова представить автомобиль.
Утверждается, что новая Mazda 6 будет представлена в первой половине 2022 года. Если это окажется так, то автомобиль, вероятно, попадет в руки покупателей до конца 2022 года или в начале 2023 года, передает "carscoops.com".
Новая Mazda 6 будет оснащена платформой с задним приводом, которую она будет использовать, по крайней мере, с одним предстоящим кроссовером от автопроизводителя.
Новые опоры заменят переднеприводную платформу "уходящего" автомобиля. Mazda также выпустит новую модель с 3,0-литровыми рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями с мягкой гибридной технологией.
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Mazda работает над своей новой шестеркой, по крайней мере, с начала 2019 года и планирует предложить свой новый седан в гибридной форме.
Впечатляющий новый внешний вид также выделит Mazda 6 следующего поколения.
Автомобиль будет черпать вдохновение в дизайне из концепции Vision Coupe, представленной несколько лет назад, и, следовательно, будет иметь близкое сходство с нынешней Mazda 3, которая сама была представлена с концептом Mazda Kai.
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