Volkswagen Golf R 2022 года удивит украинцев своей стоимостью - за новенький хэтчбэк придется отдать десятки тысяч долларов.
Но сначала о характеристиках - мощность Volkswagen Golf R подскакивает почти на 30 л.с. по сравнению с предыдущим автомобилем, с 288 л.с. до 315 лошадиных сил, передает "caranddriver.com".
Созданная в результате улучшений, внесенных в предстоящий Mk8 Golf GTI, модель с рейтингом R имеет более мощный 315-сильный турбомотор и систему полного привода с режимом дрейфа.
В то время как новейший и лучший высокопроизводительный хэтч VW все еще не так эффектен, как конкуренты, такие как Honda Civic Type R и Hyundai Veloster N.
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Его более утонченный внешний вид должен только помочь застать своих противников врасплох, привлекая покупателей, которые хотят быстрый маленький автомобиль с сдержанным внешним видом.
Множество эксклюзивного оборудования и тонких деталей дизайна также отделяют его от GTI, с которым он разделяет современный интерьер и множество технологий.
После перерыва с 2019 модельного года Golf R возвращается в 2022 году. Его возрождение следует за выпуском Golf GTI восьмого поколения.
Ожидается, что Golf R поступит в продажу в конце этого года. За новенький Volkswagen Golf R 2022 придется отдать около 44 640 долларов.
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