Nissan Pathfinder 2022 года будет в более "смелом" стиле, который выглядит лучше, чем его предшественник.

В новом Nissan Pathfinder четвертого поколения используется тот же двигатель V-6, что и раньше. Nissan Pathfinder 2022 года получил новую девятиступенчатую автоматическую коробку передач и дополнительную систему полного привода, которая, по словам представительства Nissan, может быстрее переключать мощность и обеспечивает больший крутящий момент на задней оси, передает "motortrend.com".

Nissan Pathfinder впечатлил своими семейными "особенностями". Благодаря широкому грузовому отсеку и просторным первому и второму рядам - кузов получил высокую оценку.

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Трансмиссия станет лучше, причем неравномерная подача мощности несколько сгладилась благодаря обновленному программированию трансмиссии, что также немного смягчает коробку передач.

Новый Pathfinder стал красивее, универсальнее и лучше управляется, чем раньше.

Среди явных плюсов Nissan Pathfinder:

  • Легкий доступ к третьему ряду
  • Большое пассажирское пространство и удобства
  • Эффективные системы помощи водителю

Среди минусов можно выделить:

  • Есть внедорожники получше, которые доступны за те же или меньшие деньги
  • Эффективный редизайн, тем не менее, по-прежнему уступает лучшим.

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