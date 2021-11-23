Nissan Pathfinder 2022 года будет в более "смелом" стиле, который выглядит лучше, чем его предшественник.
В новом Nissan Pathfinder четвертого поколения используется тот же двигатель V-6, что и раньше. Nissan Pathfinder 2022 года получил новую девятиступенчатую автоматическую коробку передач и дополнительную систему полного привода, которая, по словам представительства Nissan, может быстрее переключать мощность и обеспечивает больший крутящий момент на задней оси, передает "motortrend.com".
Nissan Pathfinder впечатлил своими семейными "особенностями". Благодаря широкому грузовому отсеку и просторным первому и второму рядам - кузов получил высокую оценку.
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Трансмиссия станет лучше, причем неравномерная подача мощности несколько сгладилась благодаря обновленному программированию трансмиссии, что также немного смягчает коробку передач.
Новый Pathfinder стал красивее, универсальнее и лучше управляется, чем раньше.
Среди явных плюсов Nissan Pathfinder:
- Легкий доступ к третьему ряду
- Большое пассажирское пространство и удобства
- Эффективные системы помощи водителю
Среди минусов можно выделить:
- Есть внедорожники получше, которые доступны за те же или меньшие деньги
- Эффективный редизайн, тем не менее, по-прежнему уступает лучшим.
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