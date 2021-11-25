Toyota Corolla Cross 2022 года даст возможность украиским водителям почувствовать себя в салоне авто как дома.

Большие размеры Toyota Corolla Cross 2022 года создают больше места для пассажиров – особенно на заднем сиденье – и дополнительное пространство для груза, передает "caranddriver.com".

Новая Toyota Corolla Cross будет оснащена симпатичной обивкой из искусственной кожи, передними сиденьями с подогревом, ручкой переключения передач, обтянутой кожей, и откидным центральным подлокотником для пассажиров на задних сиденьях.

Под капотом находится четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 л.с. и может быть установлен как с передним, так и с полным приводом; гибридная силовая установка войдет в модельный ряд модели 2023 года.

Модель предлагает оборудование, которое ценят многие покупатели внедорожников, в том числе 10-позиционное сиденье водителя с регулируемой мощностью, двухзонный автоматический климат-контроль, подогрев передних сидений, мониторинг слепых зон, датчики парковки спереди и сзади и красивые 18-дюймовые алюминиевые колеса.

Toyota Corolla Cross 2022 года понравилась далеко не всем, в сети пишут, что дизайн нового авто недоработали и что Toyota "скопировала" внешний вид у своего же внедорожника RAV4.

"Все дубово аляповато и дешево! Но! Эта машина не для души, это просто, сел поехал на работу, а ездят тайоты очень долго и надежно! Ее и будут брать как наработовозку!", " Есть черты rav4", "С дизайном совсем не работали, просто беда на мой взгляд", " Откровенно не зашла машина", "Смесь Лады Весты,Митсубиши АСХ и Рав 4", - пишут в сети.

Напомним, Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера.

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