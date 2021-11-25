Toyota Camry 2022 года будет выпускаться в более чем 13 различных комплектациях: восемь в Camry и пять в hybrid.

Модельный ряд Toyota Camry 2022 года поставляется с шестью вариантами двигателей, передает "mcgeetoyotaofclaremont".

2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, производящий четыре различных мощности и крутящего момента;

2,5-литровый 4-цилиндровый гибридный двигатель 16 Toyota Camry, который генерирует 208 л.с. в паре с мощностью системы и питает все гибридные системы;

301-сильный 3,5-литровый двигатель V6 питает планки TRD, XLE V6 и XSE V6.

Стоимость Toyota Camry 2022 года стартует с 26 320 долларов за комплектацию FWD LE, в то время как модели AWD начинаются с 27 720 долларов, а гибрид - с 28 405 долларов.

"Камри всегда была классной машиной ... Эта выглядит великолепно!", " Да, вариатор на 2,0 это хорошо. Королла просто потеряет теперь смысл. Моторы усложнились - это возможность для поломок. Мощность повысилась, расход снизился - это хорошо. Торчащий планшет... Отдаёт плохим вкусом дизаёнеров. АКПП 8 - хорошо. В целом, изменения к лучшему налицо", - пишут в сети.

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