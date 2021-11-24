Новый Hyundai Santa Fe по-прежнему вмещает пять пассажиров, но в нем больше места, чем в Tucson, и он более доступный и маневренный.

Новый Hyundai Santa Fe также предлагает несколько различных вариантов двигателей, включая гибридный, а в 2022 году - новый гибридный подключаемый модуль, передает "caranddriver.com"

Подключаемый гибрид нового Hyundai Santa Fe 2022 года имеет больший аккумулятор, чем обычный гибрид Santa Fe. После этого он переключается на обычную гибридную работу с бензином и электричеством.

Новый Hyundai Santa Fe - это внедорожник на пять пассажиров, доступный в пяти основных комплектациях: SE, SEL, XRT, Limited и California.

Привод на передние колеса является стандартным, а полный привод является дополнительным на всех комплектациях Hyundai Santa Fe.

Стоимость новинки по предзаказу начинается от $27,200 и до $42,660.

Вот что вы получаете на обычном Hyundai Santa Fe:

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель (191 лошадиная сила)

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач

18-дюймовые легкосплавные диски

18-дюймовые легкосплавные диски Светодиодные фары

Устойчивая к пятнам тканевая обивка

60/40-раздельное складное заднее сиденье

с 8-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном

60/40-раздельное складное заднее сиденье с 8-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном Интеграция смартфонов Android Auto и Apple CarPlay (с беспроводным подключением)

Четыре порта USB (два передних и два задних)

Каждый Santa Fe поставляется в стандартной комплектации с большим количеством передовых вспомогательных средств для водителя:

поставляется в стандартной комплектации с большим количеством передовых вспомогательных средств для водителя: Предотвращение прямого столкновения (предупреждает вас о предстоящем столкновении и применяет тормоза в определенных сценариях)

Помощь в удержании полосы движения (возвращает Santa Fe на свою полосу, если он начинает дрейфовать над маркером полосы движения)

Предупреждение о внимании водителя (выдает предупреждение, если датчики определяют, что вы устаете)

Адаптивный круиз-контроль (регулирует скорость для поддержания постоянного расстояния между Santa Fe и автомобилем впереди).

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