Новый Hyundai Santa Fe по-прежнему вмещает пять пассажиров, но в нем больше места, чем в Tucson, и он более доступный и маневренный.
Новый Hyundai Santa Fe также предлагает несколько различных вариантов двигателей, включая гибридный, а в 2022 году - новый гибридный подключаемый модуль, передает "caranddriver.com"
Подключаемый гибрид нового Hyundai Santa Fe 2022 года имеет больший аккумулятор, чем обычный гибрид Santa Fe. После этого он переключается на обычную гибридную работу с бензином и электричеством.
Новый Hyundai Santa Fe - это внедорожник на пять пассажиров, доступный в пяти основных комплектациях: SE, SEL, XRT, Limited и California.
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Привод на передние колеса является стандартным, а полный привод является дополнительным на всех комплектациях Hyundai Santa Fe.
Стоимость новинки по предзаказу начинается от $27,200 и до $42,660.
Вот что вы получаете на обычном Hyundai Santa Fe:
- 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель (191 лошадиная сила)
- Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач
18-дюймовые легкосплавные диски
- Светодиодные фары
- Устойчивая к пятнам тканевая обивка
60/40-раздельное складное заднее сиденье
с 8-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном
- Интеграция смартфонов Android Auto и Apple CarPlay (с беспроводным подключением)
- Четыре порта USB (два передних и два задних)
- Каждый Santa Fe поставляется в стандартной комплектации с большим количеством передовых вспомогательных средств для водителя:
- Предотвращение прямого столкновения (предупреждает вас о предстоящем столкновении и применяет тормоза в определенных сценариях)
- Помощь в удержании полосы движения (возвращает Santa Fe на свою полосу, если он начинает дрейфовать над маркером полосы движения)
- Предупреждение о внимании водителя (выдает предупреждение, если датчики определяют, что вы устаете)
- Адаптивный круиз-контроль (регулирует скорость для поддержания постоянного расстояния между Santa Fe и автомобилем впереди).
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