Nissan Rogue 2022 года - это средний компактный кроссовер, практичность и ценность которого являются сильными сторонами.
Об этом сообщает портал "caranddriver.com".
Nissan Rogue 2022 года будет выпускаться с просторным салоном и грузовым отсеком, также со множеством стандартных и дополнительных удобств, которых жаждут покупатели внедорожников.
2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Rogue был заменен на 2022 год 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 201 лошадиная сила.
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Трансмиссия вариатора Nissan Rogue 2022 года также была пересмотрена и теперь способствует быстрому ускорению и экономии топлива.
Nissan Rogue 2022 года поставляется с множеством стандартных функций помощи водителю, которые помогают авто конкурировать с Toyota RAV4 и Subaru Forester.
Основные функции безопасности Nissan Rogue 2022 включают в себя:
- Стандартное автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов
- Стандартный мониторинг слепой зоны с предупреждением о перекрестном движении сзади
- Доступный адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом вождения
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