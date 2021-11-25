Новый Rogue будет с множеством функций

Nissan Rogue 2022 года - это средний компактный кроссовер, практичность и ценность которого являются сильными сторонами.

Об этом сообщает портал "caranddriver.com".

Nissan Rogue 2022 года будет выпускаться с просторным салоном и грузовым отсеком, также со множеством стандартных и дополнительных удобств, которых жаждут покупатели внедорожников.

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Rogue был заменен на 2022 год 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 201 лошадиная сила.

Трансмиссия вариатора Nissan Rogue 2022 года также была пересмотрена и теперь способствует быстрому ускорению и экономии топлива.

Nissan Rogue 2022 года поставляется с множеством стандартных функций помощи водителю, которые помогают авто конкурировать с Toyota RAV4 и Subaru Forester.

Основные функции безопасности Nissan Rogue 2022 включают в себя:

Стандартное автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов

Стандартный мониторинг слепой зоны с предупреждением о перекрестном движении сзади

Доступный адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом вождения

Напомним, космическая Mazda 6 появится на дорогах Украины в 2022 году: в сеть просочились первые фото.

Ранее Politeka сообщала, что у нового Hyundai Elantra нашли ряд недостатков: "Во время тест-драйва водители...".

Также Politeka писала, что Nissan Pathfinder 2022 года удивит габаритами, идеальными для семьи: названы главные минусы.