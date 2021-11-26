Новый Tiguan появится в автосалонах в конце этого года

Volkswagen Tiguan 2022 года предлагает более спортивную управляемость авто, чем многие его конкуренты.

Об этом сообщает автопортал "caranddriver.com".

Новый салон Volkswagen Tiguan 2022 отличается сдержанной атмосферой и множеством модных технологических функций.

Четырехцилиндровый двигатель Volkswagen Tiguan 2022 с турбонаддувом работает исправно, звучит изысканно и наверняка пройдет проверку у большинства покупателей.

Новые светодиодные фары Volkswagen Tiguan 2022, обновленная решетка радиатора и бамперы, а также новые конструкции колес придают Tiguan 2022 года более современный внешний вид.

Сиденья с подогревом и цифровой дисплей датчика теперь являются стандартными для всей линейки.

Все модели Volkswagen Tiguan 2022, кроме базовых, также получают новую сенсорную панель климат-контроля, адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и полуавтономный режим вождения.

Volkswagen Tiguan 2022 года появится в автосалонах Volkswagen к концу 2021 года. Стоимость базовой модели начинается от 27 190 долларов США.

Напомним, новый Volkswagen Golf R позволят себе только избранные украинцы: фото и цена хэтчбэка.

Ранее Politeka сообщала, рестайлинговый Volkswagen Jetta получит спортивный кузов: как будет выглядеть новый седан.

Также Politeka писала, что новая Toyota Camry восхитит дизайном в следующем году: "Выглядит великолепно".