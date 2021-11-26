Volkswagen Tiguan 2022 года предлагает более спортивную управляемость авто, чем многие его конкуренты.
Об этом сообщает автопортал "caranddriver.com".
Новый салон Volkswagen Tiguan 2022 отличается сдержанной атмосферой и множеством модных технологических функций.
Четырехцилиндровый двигатель Volkswagen Tiguan 2022 с турбонаддувом работает исправно, звучит изысканно и наверняка пройдет проверку у большинства покупателей.
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Новые светодиодные фары Volkswagen Tiguan 2022, обновленная решетка радиатора и бамперы, а также новые конструкции колес придают Tiguan 2022 года более современный внешний вид.
Сиденья с подогревом и цифровой дисплей датчика теперь являются стандартными для всей линейки.
Все модели Volkswagen Tiguan 2022, кроме базовых, также получают новую сенсорную панель климат-контроля, адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и полуавтономный режим вождения.
Volkswagen Tiguan 2022 года появится в автосалонах Volkswagen к концу 2021 года. Стоимость базовой модели начинается от 27 190 долларов США.
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