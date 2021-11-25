Volkswagen Jetta 2022 года - это удивительно изысканный и вместительный небольшой автомобиль.

Об этом сообщается на портале "caranddriver.com".

Новый спортивный уровень отделки Volkswagen Jetta 2022 года - поражает множеством уникальных элементов дизайна и не слишком высокой ценой.

Стандартное оснащение "Sport" включает уникальные 17-дюймовые колеса, черные внешние и внутренние акценты, а также передний дифференциал с электронной блокировкой для улучшения характеристик по сравнению с остальной линейкой.

Внутри Volkswagen Jetta 2022 года отличается изысканным дизайном и просторным пассажирским пространством.

Стандартный Volkswagen Jetta 2022 года поставляется с несколькими технологиями помощи водителю, также имеется модернизированное оборудование, такое как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.

Основные функции безопасности включают в себя:

Стандартное предупреждение о переднем столкновении и автоматическое экстренное торможение

Стандартный мониторинг слепой зоны и предупреждение о перекрестном движении сзади

Доступный адаптивный круиз-контроль с технологией stop-and-go.

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