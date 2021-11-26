Kia Soul 2022 года - это компактный пятиместный хэтчбек квадратной формы с просторным салоном и грузовым отсеком.

Об этом сообщает "caranddriver".

Мощность Kia Soul 2022 года обеспечивается стандартным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, который работает с бесступенчатой автоматической коробкой передач.

Также у Kia Soul 2022 года будет версия с дополнительным 1,6-литровым двигателем мощностью 201 л.с. с турбонаддувом, который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Среди конкурентов Kia Soul 2022 года - Hyundai Venue, Nissan Kicks и Toyota C-HR.

Базовая комплектация LX оснащена увеличенной 8-дюймовой мультимедийной системой с сенсорным экраном, а комплектации S, X-Line и GT-Line дополнены 10,25-дюймовым сенсорным экраном с навигацией, двухзонным автоматическим кондиционированием воздуха, кнопочным запуском, зарядным устройством для беспроводных устройств и двумя USB-портами.

Автоблогер Вадим Михайлов в своем блоге на youtube сравнил переднюю часть кузова Kia Soul 2022 года с Range Rover.

"В целом передняя часть мне очень нравится на данном автомобиле, мини Range Rover, но мне не нравится задняя часть. Мне кажется, что дизайнер начал рисовать этот автомобиль именно с передней части, потом перешел на бок и у него пропало вдохновение. Он оставил все свои рисунки, наброски на столе - пришел его ребенок и просто взял и как хотел дорисовал заднюю часть", - говорит Михайлов.

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