Kia Rio 2022 года по-прежнему остается одним из самых недорогих новых автомобилей, доступных сегодня.
Об этом сообщается на автопортале "cnet.com".
Базовая цена Kia Rio 2022 года составляет всего 17 145 долларов, в то время как чуть более высококлассная Kia Rio S стоит 17 785 долларов.
Kia Rio 2022 года - это четырехдверный седан, есть и пятидверный хэтчбек, но разницы в цене в зависимости от стиля кузова нет.
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Единственный относительно дорогой вариант Kia Rio 2022 года - это пакет технологий, доступный только на Rio S.
За дополнительные 1800 долларов этот технический пакет Kia Rio 2022 года добавляет предупреждение о столкновении, помощь при удержании полосы движения, предупреждение о выезде из полосы движения, светодиодные фары, контроль давления в шинах, автоматический климат-контроль, запуск кнопки, легкосплавные диски, задние дисковые тормоза и многое другое.
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