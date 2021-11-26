Новый Rio будет доступен как седан или хэтчбек

Kia Rio 2022 года по-прежнему остается одним из самых недорогих новых автомобилей, доступных сегодня.

Об этом сообщается на автопортале "cnet.com".

Базовая цена Kia Rio 2022 года составляет всего 17 145 долларов, в то время как чуть более высококлассная Kia Rio S стоит 17 785 долларов.

Kia Rio 2022 года - это четырехдверный седан, есть и пятидверный хэтчбек, но разницы в цене в зависимости от стиля кузова нет.

Единственный относительно дорогой вариант Kia Rio 2022 года - это пакет технологий, доступный только на Rio S.

За дополнительные 1800 долларов этот технический пакет Kia Rio 2022 года добавляет предупреждение о столкновении, помощь при удержании полосы движения, предупреждение о выезде из полосы движения, светодиодные фары, контроль давления в шинах, автоматический климат-контроль, запуск кнопки, легкосплавные диски, задние дисковые тормоза и многое другое.

Напомним, новая Kia Sorento разочаровала досадным изъяном: "недостаточно хорошо работает"

Ранее Politeka сообщала, Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль.

Также Politeka писала, Kia Sorento 2022 года порадует украинцев: первые фото внедорожника.