Самая дешевая модель Tesla Y теперь стоит более 60 000 долларов с последним повышением цен.
Об этом сообщает автомобильный портал "cnet.com".
Tesla повысила цену на Model Y в восьмой раз в этом году.
Производитель электромобилей взял за привычку повышать цены на свой наименее дорогой электрический внедорожник, и в минувшие выходные Tesla Model Y стала автомобилем стоимостью 60 000 долларов.
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Tesla Model Y теперь стоит 60 990 долларов. Новая цена отражает новое повышение цен на 1000 долларов для всех, кто заказывает модель Y Long Range.
Tesla Model Y становится автомобилем стоимостью 60 000 долларов без более дешевого варианта, доступного после того, как стандартная линейка модели Y дебютировала и но, не начала пользоваться успехом.
С учетом того, что более дешевый вариант исчез, Tesla Model Y на 17 000 долларов дороже, чем в начале этого года.
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