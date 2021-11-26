Mitsubishi Outlander 2022 года теперь действительно конкурентоспособен в классе компактных кроссоверов.

Об этом сообщает портал "caranddriver.com".

У Mitsubishi Outlander 2022 общая платформа и механические детали с новым Nissan Rogue, в том числе ничем не примечательный четырехцилиндровый силовой агрегат мощностью 181 л.с. Mitsubishi также расширяет список функций Outlander и наделяет его спортивными манерами вождения.

Интерьер Mitsubishi Outlander 2022 года также значительно улучшен, с элегантным простым дизайном и значительно более приятными материалами. Кроме того, существует целый ряд новых функций подключения и технологий помощи водителю. Подключаемая гибридная модель (PHEV) в конечном итоге также войдет в модельный ряд.

Mitsubishi Outlander 2022 года является совершенно новым и представляет еще одно поколение компактного кроссовера Mitsubishi.

С базовой ценой в 27 000 долларов, Mitsubishi Outlander 2022 года немного дороже, чем другие компактные кроссоверы, включая Rogue.

Несмотря на множество желательных функций, верхняя отделка SEL имеет сомнительную ценность, поскольку она стоит примерно столько же, сколько топовая Mazda CX-5.

Начальная стоимость авто около 27 290 долларов США.

Напомним, Nissan полностью обновил свой Rogue, первые фото кроссовера: стал мощнее и экономичнее.

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