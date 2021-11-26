Mazda3 2022 года получила больше стандартных функций безопасности, новый двигатель с турбонаддувом, обновленный базовый двигатель и шикарную отделку салона.

Об этом сообщает "carsdirect.com".

Mazda3 2022 года будет иметь красивый дизайн с большими решетками, острыми фарами, тонкими задними фонарями и выступающими выпускными отверстиями.

Хэтчбек Mazda3 2022 года будет привлекательной версией, отличающейся более спортивным дизайном с C-образной стойкой.

Интерьер Mazda3 2022 года должен имитировать дизайн текущей модели, которая является высококлассной и более престижной, чем другие основные варианты.

Простые датчики, новая приборная панель и привлекательные элементы управления и высококачественные материалы придают Mazda3 2022 года салон, с которым другие просто не могут сравниться.

Mazda3 2022 года предлагается с функциями, которых нет у конкурентов, такими как кожаная обивка, стандартный 8,8-дюймовый экран, аудиосистема Bose с 12 динамиками и головной дисплей. Первоклассные материалы и высококачественные функции появятся в модели 2022 года.

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