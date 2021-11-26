Audi Q7 2022 года будет поставляться в обычных комплектациях Audi: Премиум, Премиум Плюс и Престиж.

Об этом сообщает портал "carsdirect.com".

Цены Audi Q7 2022 года начинаются от 56 895 долларов США, включая пункт назначения, и достигают 73 095 долларов США за опции Prestige before.

Стандартные комплектации Audi Q7 2022 года начинаются с четырехцилиндрового турбомотора. Шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом является дополнительным для Premium (5400 долларов) и Premium Plus (6100 долларов) - и стандартным для Prestige.

Каждая Audi Q7 2022 года оснащен полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Шестицилиндровые модели получают рычажные переключатели.

Audi Q7 Premium 2022 года предлагает мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, предупреждением о выезде с дороги, автоматическим дальним светом, автоматическим экстренным торможением, а также передними и задними датчиками парковки.

Камера объемного обзора входит в комплект поставки за 1200 долларов. Камера входит в стандартную комплектацию Premium Plus, наряду с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при удержании полосы движения.

Стандартная информационно-развлекательная система Audi Q7 2022 года включает в себя 10,1-дюймовый сенсорный экран, 10 динамиков, 4 порта USB, навигацию, HD- и спутниковое радио.

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