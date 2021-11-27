Audi A6 2022 года имеют незначительные обновления, расширяющие доступность пакетов и предлагающие новые конструкции колес и внутренней отделки.
Об этом сообщает автопортал "carsdirect.com".
Audi A6 2022 года будет доступен в трех комплектациях различных моделей: Премиум, Премиум Плюс и Престиж.
Платформа среднего размера варьируется от премиальной отделки седана, начиная с 56 945 долларов, и доходит до RS 6 Avant, которая начинается от 117 545 долларов.
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Audi A6 2022 года оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обозначенным как 45 TFSI, который имеет 261 лошадиную силу.
Дополнительный (3900 долларов США) 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом 55 TFSI (стандартный для A6 Allroad) мощностью 335 л.с.
Полный привод Audi A6 2022 года является стандартным для всей линейки.
Версии Allroad и Avant имеют почти одинаковую длину и обеспечивают больший задний багажник и большее пространство.
Audi A6 оснащен стандартным набором функций активной безопасности: в комплект входит автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматический дальний свет и датчики парковки.
Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи в пробках и обнаружения слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади представлены в комплектации A6 Premium Plus.
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