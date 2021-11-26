Toyota RAV4 к 2022 году получит пересмотренный дизайн, новые конструкции колес и обновленные технологии интерьера.

Об этом сообщает "motortrend.com".

Toyota RAV4 2022 года продолжит использовать 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в дополнение к двум электродвигателям и литий-ионному аккумулятору. Общая мощность, скорее всего, останется 302 л.с.

В то время как мощность довольно впечатляет для обычного компактного внедорожника, экономия топлива и дальность действия являются реальными преимуществами Toyota RAV4 2022 года.

Toyota RAV4 2022 года будет с тканевой обивкой и 7,0-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистемой с 6 динамиками; он может быть оснащен передними сиденьями с подогревом, люком в крыше, задней дверью с электроприводом и 9,0-дюймовым сенсорным экраном.

Как и другие Toyota , RAV4 Prime будет предлагать мощный набор стандартных функций безопасности.

Они должны включать автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, предупреждение о выезде с полосы движения с помощью рулевого управления, адаптивный круиз-контроль на полной скорости, мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и автоматический дальний свет.

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