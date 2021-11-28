Hyundai i30 N занял свое место среди лучших хэтчбеков в мире еще четыре года назад, в 2021 он не ослабил позиции.

Об этом сообщает автопортал "motor1.com".

Hyundai i30 N 2022 будет использовать нову 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Hyundai i30 N получил 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 271 лошадиную силу.

Мощный двигатель Hyundai i30 N сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Представительство Hyundai заявляет, что новый 8-ступенчатый двигатель с двойным сцеплением может развить скорость 80-120 км/ч за 3,3 секунды.

Обновленный режим позволяет увеличить мощность.

"Что касается динамики движения, I30N совершил гигантский скачок по сравнению со своим предшественником. В любом случае 0-100 для большинства из них - отстой. 100-200 является значительным обновлением по сравнению со своим предшественником, а также приближается к 8 GTI Clubsport в опасной близости. Я считаю, что благодаря DCT Hyundai теперь также будет интересен многим водителям GTI. Поскольку I30N конкурирует с обычным GTI по ​​цене, вы получаете здесь почти непревзойденное соотношение цена / качество, при условии, что вы готовы пойти на некоторые компромиссы в интерьере", " Это касается всех последних автомобилей, которые работают с ними. К тому же я в восторге от этой машины!Отличная работа .. Отличный автомобиль от завода Hyundai N Motorsport" - говорят автолюбители.

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