Porsche 911 Turbo 1994 года выпуска может принести владельцу большие деньги - этот автомобиль настоящая звезда.
Об этом сообщает портал "motor1.com".
Ожидается, что одной из главных эксклюзивов на аукционе Kissimmee Mecum, который состоится в 2022 году 6-16 января, станет красивый Porsche 911 Turbo поколения 964.
Всего в 1994 модельном году произвели 350 таких экземпляров. Этот автомобиль уникален сам по себе. Найти на украинском рынке такой Porsche 911 Turbo 1994 года выпуска - крайне непростая задача.
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Кроме того, Porsche 911 Turbo должен принести большие деньги, потому что он был показан в фильме "Плохие парни" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
"Самый культовый стиль кузова в истории спортивных автомобилей", " Самый красивый Porsche из когда-либо созданных", " Красивый автомобиль с необычным, но далеко не неприятным интерьером", Это модель, которая использовалась в фильме Плохие парни", " Моя мечта, я на такой в NFS 2000 гонял, кто играл, тот поймёт, кто из 90х... Тачка огонь, Выпуск", Классное авто, удачи владельцу. По Украине таких и не видел в продаже да и цены раза в два дороже", - комментируют в сети.
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