Во время тест-драйва новый Volkswagen Golf R разочаровал, несмотря на потрясающую динамику.
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В динамическом плане Golf R называют лучшим из всей линейки Golf, он имеет самый мощный 2,0-литровый двигатель серии EA888, который теперь развивает мощность 315 л.с. и крутящий момент 280–295 фунт-футов.
Поддержкой двигателя является новая полноприводная система 4Motion, задний мост с электромеханическим управлением крутящим моментом и более мощные тормоза, чем у предыдущей модели.
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Новый Golf R отлично чувствует себя на извилистых и очень узких дорогах. Цепкое сцепление с дорогой, героические тормоза и невозмутимая система полного привода позволяет врезаться в повороты, проходить их и выходить из них.
У Golf R также прекрасные тормоза.
Однако у Volkswagen есть недостатки, хорошо скрытые в своем интерьере. К ним относится новая система климат-контроля и информационно-развлекательная система. Проблема в том, что кнопки расположены внизу у вентиляционных отверстий и смысла в них нет. Также не работают регуляторы температуры и громкости непосредственно под экраном. Простые задачи, такие как изменение температуры, разочаровали тестировщиков.
Кроме того, емкостные сенсорные кнопки размещенф на рулевом колесе, что очень неудобно.
Начальная стоимость авто 44 640 долларов с механической коробкой передач и 45 440 долларов автомат.
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