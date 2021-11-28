Тест-драйв автомобиля марки "Honda Civic Hatchback" смог приятно удивить, на нем успешно преодолели дистанцию в специальном режиме, и даже дорожные условия не помешали.
Honda Civic Sport Touring Hatchback 11-го поколения отличается интересным дизайном, сочетающим в себе острые углы и мягкую изысканность. Об этом пишет сайт motortrend.com.
Цвет автомобиля "вырвиглазный", но это никак не повлияло на его характеристики, и он прошел успешное тестирование.
Как оказалось, Honda Civic Sport Touring Hatchback 2022 года разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды. Когда дело дошло до четверти мили, Civic Hatchback показал 15,9 секунды на скорости 89,8 миль в час - это неплохие показатели.
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Хэтчбек такого размера и на скромной мощности ехал по загруженной дороге Лос-Анжелеса, легко преодолевая ограждения. Машина хорошо управляемая в спортивном режиме, а во время неожиданного замедления движения на дороге плавно тормозила.
Однако была неприятная особенность - неоднократно звучало предупреждение о столкновении при малейшем прилижении хэтчбэка к задней части другого автомобиля.
Honda Civic Sport Touring Hatchback оснащен надежным 1,5-литровым рядно-четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим мощность до 180 лошадиных сил и 177 фунт-фут крутящего момента.
Базовая стоисмость авто 30 415 долларов.
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