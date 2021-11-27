Обновленный кроссовер Tucson от Hyundai отличается стильным экстерьером, обычным набором опций по довольно разумной цене и впервые - гибридной моделью.

Об этом сообщает портал motortrend.com.

Tucson Hybrid - относительно способная и эффективная машина, однако ему было трудно сравниться с жесткими японскими конкурентами с гибридным двигателем, даже если он действительно выделялся среди своих собратьев Tucson с традиционным приводом.

Tucson Hybrid использует 1,6-литровый двигатель Hyundai I-4 с турбонаддувом (180 л.с. и 195 фунт-фут крутящего момента) вместе с электродвигателем с постоянными магнитами (59 л.с. и 195 фунт-фут).

Комбинированная мощность двух источников питания составляет 226 л.с. и 258 фунт-футов. В отличие от большинства представленных на рынке гибридов, в которых используются бесступенчатые автоматические трансмиссии (CVT), в Tucson Hybrid используется обычная шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Это кроссовер весом 3 835 фунтов, предназначенный для эффективного выполнения повседневных задач.

Остановка и движение около восьми.

Если вы мчитесь по городу или избегаете столкновения, вам нужна надежная останавливающая сила.

Нужно отметить, что новый гибрид Hyundai хорош, но не так эффективен, как его конкуренты.

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