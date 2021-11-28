Характеристики Toyota RAV4 Hybrid впечатляют опытных водителей - во время тест-драйва авто показало себя хорошо, но цена для него высокая.

Гибриды Toyota прошли долгий путь со времен Prius. Новые авто 2022 года электрифицированные обладают той же практичностью и вместительностью, что и стандартный RAV4 Prime, и в них доступны силовые агрегаты, потребляющих топливо, пишет caranddriver.com.

Новая комплектация RAV4 Hybrid занимает промежуточное положение между моделями XLE Premium и XSE. Он скромно оснащен 7,0-дюймовой информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном, тканевыми сиденьями и стереосистемой с шестью динамиками, но может быть дополнен пакетом Convenience, который добавляет люк на крыше, заднюю дверь с электроприводом и большой 9,0-дюймовый экран. Все, кроме базовой комплектации LE, получают новые фары более агрессивного стиля.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, которому помогают два электродвигателя, общая мощность которых составляет 219 лошадиных сил.

На тест-драйве RAV4 Hybrid показал себя не только эффективнее неэлектрифицированной модели, но и быстрее. Он разогнался до 60 миль в час за 7,4 секунды, в то время как модели, работающей только на газе, потребовалось 8,0 секунд.

Стартовая цена авто довольно высокая - 30 тысяч долларов.

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