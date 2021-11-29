Hyundai Tucson 2022 года будет самой популярной в линейке внедорожников автопроизводителя.

Об этом сообщает jdpower.com.

Hyundai Tucson 2022 года предлагает сочетание практичности, безопасности и технологий по цене, которую трудно превзойти. Новый дизайн для 2022 модельного года не только увеличит размеры Tucson Hyundai, но и увеличит внутреннее пространство и добавит технологий.

Новые силовые агрегаты еще больше повысят привлекательность компактного внедорожника.

Hyundai Tucson 2022 года будет иметь два новых варианта гибридной трансмиссии — полный гибрид и подключаемый гибрид - присоединятся к версии двигателя внутреннего сгорания (ДВС) Tucson.

По сравнению с Hyundai Tucson, работающим на двигателях внутреннего сгорания, новый гибрид Hyundai Tucson 2022 года, о котором идет речь в этом обзоре, повышает экономичность и производительность благодаря следующим обновлениям:

1,6-литровый 4-цилиндровый газовый двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском топлива

Один электродвигатель

Мощность комбинированной системы составляет 226 лошадиных сил

Литий-ионный гибридный аккумулятор мощностью 64 кВт с емкостью 1,49 кВт*ч

Стандартный полный привод (AWD)

Новый гибрид Tucson выпускается в трех комплектациях: Blue, SEL Convenience и хорошо оснащенный Limited.

Цены варьируются от 30 235 долларов США до 38 535 долларов США.

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