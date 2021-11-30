В Сети показали рендерные изображения нового кроссовера Hyundai Tucson Grand - от стандартной версии он отличается удлиненной колесной базой и салоном на семь человек.
Независимые дизайнеры с портала SRK Designs, решили пофантазировать в Instagram на тему того, как будет выглядеть старший родственник «Креты» – Tucson.
Компания Hyundai выпускает компактный кроссовер Tucson с 2004 года. Сейчас покупателям предлагают третье поколение этой модели. Hyundai Tucson продается хорошо, но во многих странах пользуются спросом более вместительные кроссоверы. Именно поэтому боссы корейского автогиганта могут выпустить в продажу Tucson Grand.
Судя по снимкам, специалисты ожидают увидеть привычный Hyundai Tucson в экстерьер которого будут внесены некоторые корректировки.
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Прежде всего, речь идет о более массивных свесах спереди и сзади. Также паркетник может получить более массивные колесные арки и крылья. Передние и задние стойки будут тонированы.
Также для заднего бампера предложен более вертикальный вариант крепления, что позволит ему улучшить показатели проходимости на бездорожье.
Напомним, у Volkswagen Golf R нашли недостатки: чем разочаровал автомобиль во время тест-драйва.
Как Politeka сообщала, обновленный Hyundai Tucson впервые отличается гибридной моделью: какие преимущества у популярного кроссовера.
Также Politeka писала, что роскошный кроссовер Audi впервые попал на фото.