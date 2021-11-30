С 1994 года он стоял в гараже

В одном из белорусских городов был обнаружен белый Запорожец ЗАЗ-968М в очень хорошем состоянии - на свет вытащили авто времен СССР, не видевшее дорог.

Соответствующую публикацию разместили на странице «retroautobelarus» в Instagram.

Авторы публикации думали, что "капсул времени" нет, но эта машина доказала обратное. Автомобиль порадовал - с 1994 года он стоял в гараже и сохранился, судя по фото, довольно не плохо.

Если обратиться к истории ЗАЗ-968М, то такие модели в основном издавались ветеранам и людям с инвалидностью, и в зависимости от того, какие у них были проблемы со здоровьем, было несколько модификаций.



Многочисленные автолюбители, которые подписаны на страницу посвященную автомобилям, активно наблюдают за всеми постами. Аудитория не прошла мимо данной публикации и оставила немало отзывов под снимками Запорожца.

Этот Запорожец ЗАЗ-968 сошел с конвейера в 1971 году и сейчас выглядит почти так же, как и 50 лет назад - его отреставрировали и перекрасили в светлый оттенок желтого - выглядит очень круто.

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