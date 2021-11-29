Peugeot e-208 и e-2008 увеличат запас хода до 25 км и на 8% увеличат дальность в цикле WLTP.

Об этом сообщает автопортал "media.stellantis.com".

Оба выпущенных в конце 2019 года 100% электрических Peugeot e-208 и Peugeot e-2008 имели большой успех на рынках: уже выпущено более 90 000 автомобилей. Эти две модели подчеркивают актуальность стратегии электрификации бренда Peugeot .

Основанные на eCMP (общей модульной платформе), оснащенные аккумулятором мощностью 50 кВт*ч, электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм. Peugeot продемонстрируют новейшие технологические достижения, чтобы обеспечить большую автономность для своих пользователей.

Прежде всего, шины были оптимизированы с переходом на класс "А+", что обеспечивает большую эффективность благодаря более низкому сопротивлению. Это касается 16-дюймовых колес для Peugeot e-208 и 17-дюймовых колес для Peugeot e-2008.

Кроме того, существует механическая разработка с новым передаточным отношением коробки передач, которая оптимизирует диапазон движения на дорогах и автомагистралях.

Наконец, новый тепловой насос в сочетании с датчиком влажности, установленным в верхней части ветрового стекла, оптимизирует энергоэффективность систем отопления и кондиционирования воздуха.

Информация, передаваемая этим датчиком, позволяет более точно контролировать рециркуляцию воздуха в салоне Peugeot и, в конечном счете, защитить количество энергии, содержащейся в аккумуляторе, при нагреве и поддержании температуры внутри транспортного средства. Это последнее достижение особенно заметно при низких температурах наружного воздуха.

Таким образом, все эти разработки обеспечат увеличение дальности.

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