Infiniti QX60 2022 года- совершенно новый трехрядный роскошный внедорожник - появилась информация о ценах.
Об этом сообщает портал "motortrend.com".
Каждый Infiniti QX60 2022 поставляется в стандартной комплектации с передним приводом и опирается на 3,5-литровый V6, развивающий 295 л.с. и соединенный с новой девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Интеллектуальная система полного привода Infiniti доступна за дополнительную плату в размере 2000 долларов.
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Более того, пакет буксировки стоимостью 900 долларов доступен для полноприводных сенсорных моделей и стандартен для Autograph AWD.
QX60 второго поколения стартует с 47 875 долларов и вскоре поступит в выставочные залы.
Эта цена на 2750 долларов больше, чем самая дешевая цена исходящего QX60 (45 375 долларов), хотя новая модель менее скучна и более привлекательна, чем когда-либо.
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