Infiniti QX60 2022 года- совершенно новый трехрядный роскошный внедорожник - появилась информация о ценах.

Об этом сообщает портал "motortrend.com".

Каждый Infiniti QX60 2022 поставляется в стандартной комплектации с передним приводом и опирается на 3,5-литровый V6, развивающий 295 л.с. и соединенный с новой девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Интеллектуальная система полного привода Infiniti доступна за дополнительную плату в размере 2000 долларов.

Более того, пакет буксировки стоимостью 900 долларов доступен для полноприводных сенсорных моделей и стандартен для Autograph AWD.

QX60 второго поколения стартует с 47 875 долларов и вскоре поступит в выставочные залы.

Эта цена на 2750 долларов больше, чем самая дешевая цена исходящего QX60 (45 375 долларов), хотя новая модель менее скучна и более привлекательна, чем когда-либо.

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