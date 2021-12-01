Mazda CX-30 позаимствовала свой стиль, дизайн интерьера и силовую установку у седана Mazda3 и хэтчбека, а также добавила слегка приподнятую подвеску, которая придает новинке вид внедорожника.

Об этом сообщает "caranddriver.com".

Mazda CX-30 имеет 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, что обеспечивает достаточную мощность и может быть оснащен как передним, так и полным приводом.

Mazda CX-30 также имеет гораздо мощнее 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом. - является дополнительным и поставляется в стандартной комплектации с полным приводом.

Внутри Mazda CX-30 - почти премиальный салон, который должен дать более дорогим конкурентам, таким как Audi Q3 и BMW X1.

Mazda также предлагает множество стандартных функций помощи водителю - если вы настаиваете на малолитражном внедорожнике по сравнению с седаном или хэтчбеком аналогичной цены, Mazda CX-30 займет первое место в вашем списке покупок.

На втором курсе Mazda CX-30 практически не внесла в него никаких изменений, кроме того, что сделала Apple CarPlay и Android Auto стандартными функциями. Mazda также объявила о добавлении дополнительного 2,5-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 250 л.с.

"Зачётно смотрится. Такие машинки разбавляют быт. Спасибо", " Сегодня ехал в такой по трассе , очень уверенно держит дорогу , довольно таки комфортное авто , салон сделан со вкусом , ничего лишнего", " В этом классе из конкурентов subaru xv гибрид мой выбор Лучше полный привод, места сзади больше, подвеска лучше на наших дорогах, быстрее, экономичнее. Хоть и дороже", " Вместо базовой CX-30 интереснее и прагматичнее взять что-то другое в более жирной комлектации, например, Сузуки Витрау. На одном из каналов их как раз сравнивали и был вопрос по комплектациям и ценам. То есть топовая Витара на полном приводе и с турбо-мотором будет с большим запасов базовую Мазду "объезжать" по сумме баллов", - спорят пользователи сети в комментарих к новости.

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