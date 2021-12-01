Новая Honda Civic 2022 года добавляет эстетический колорит даже базовым моделям с низким уровнем функциональности.

Об этом сообщает "motortrend".

Переносное шасси и оба базовых 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателя с естественным наддувом и 1,5-литровые двигатели с турбонаддувом I-4 делают Honda Civic 2022 года эволюционной машиной.

Влияние Accord на новый Honda Civic неоспоримо: он очистил ранее стиль экстерьера, похожий на трансформер, и срезал края кузова.

Мнения относительно экстерьера Honda Civic 2022 года были разными, но интерьер произвел большое впечатление на судей и экспетов, особенно отделка с шестигранным рисунком, охватывающая приборную панель, которая скрывает вентиляционные отверстия и добавляет эстетический колорит даже базовым моделям с низким уровнем функциональности.

Honda Civic 2022 года - это чрезвычайно приятное, современное место для того, чтобы отвлечь вас от поездок на работу.

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