Японская компания Nissan намерена к указанному сроку 2030 года запустить 23 электрифицированных модели, из них большинство будут полностью "зелеными".

Об этом сообщает Еcoloauto.com. Nissan, как и многие другие мировые автопроизводители, сместил фокус на разработку гибридов и электрокаров. Японская компания рассказала о новой стратегии развития до 2030 финансового года – Nissan Ambition 2030.

Так, Nissan планирует запустить 23 новых электрифицированных модели к 2030 году, в том числе 15 новых полностью электрических автомобилей в диапазонах Nissan и Infiniti, в результате чего общее количество электрифицированных автомобилей к концу десятилетия составит 50%.

Основной упор в "озеленении" среди рынков компания намерена сделать в Европе: здесь эконормы продолжают ужесточать в весьма интенсивном темпе. Так что уже к 2026 году Nissan планирует нарастить долю "электричек" и гибридов на старосветском рынке до 75% от общего количества реализованных машин.

Полноценной информации о том, какие именно это будут новинки, пока нет. Однако первое впечатление о будущих электрокарах составить уже можно, так как Ниссан показал четыре концептуальных "зелёных" автомобиля.

Другие концепции включают Nissan Max-Out, бескрышный автомобиль; Nissan Surf-Out электрифицированный грузовик и Nissan Hang-Out, ориентированный на приключения вездеходный минивэн.

Chill-Out является ближе всего к четырем окончательной серийной версии. Модель построена на той же платформе, что и будущий электрический внедорожник Ariya, и будет оснащена той же двухдвигательной полноприводной технологией с двумя двигателями e-4ORCE.

Концепции также включают в себя технологию цельных аккумуляторов, новое поколение аккумуляторной конструкции, которая будет иметь значительные улучшения в безопасности и производительности по сравнению с текущими жидкостными батареями, такими как литий-ионные батареи.

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