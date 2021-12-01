Стало известно, что изменилось в авто

Kia Niro - гибридный хэтчбек, который дебютировал еще в 2017 году - названа предварительная стоимость обновленного авто.

Об этом сообщает автопортал "motortrend.com".

Последняя модель Kia Niro дебютировала во время праздника Благодарения на выставке мобильности в Сеуле в 2021 году в Корее.

К слову, дебют Kia Niro 2023 состоялся без подробностей о платформе, трансмиссии или эффективности.

В настоящее время Kia Niro доступен в вариантах hybrid, plug-in hybrid и EV, Niro обещают вернуться во всех трех обличьях.

Нынешний гибрид Kia Niro использует 1,6-литровый I-4 в паре с электродвигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Подключаемый гибрид Niros заимствует базовую ходовую часть гибрида (обеспечивающую идентичные 139 комбинированных лошадиных сил) и добавил литий-ионный аккумулятор емкостью 8,9 кВт*ч.

Полностью электрический Kia Niro 2023 сможет похвастаться электродвигателем мощностью 201 л.с. (как и у гибридов, он питает только передние колеса), питаемым от батареи емкостью 64 кВт*ч; он обеспечивает, по оценкам EPA, 385 км пробега за заряд.

Стоимость Kia Niro начинается с 25 865 долларов, что делает его привлекательным по цене.

Напомним, новая Kia Sorento разочаровала досадным изъяном: "недостаточно хорошо работает"

Ранее Politeka сообщала, Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль.

Также Politeka писала, Kia Sorento 2022 года порадует украинцев: первые фото внедорожника.