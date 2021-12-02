Subaru Forester 2022 года станет следующим автомобилем производителя, который получит вариант Wilderness.
Об этом сообщает "motortrend.com".
Автомобиль проедет везде, так как он подготовленный к бездорожью и "дикой природе" Subaru Forester присоединяется к многообещающей линейке Subaru Wilderness, которая стартовала с Outback Wilderness.
Другими словами, для людей, которые не видели версию Subaru Outback для дикой природы, — Wilderness - это новый уровень отделки Subaru, который сочетает в себе приятное сочетание формы и функциональности.
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В случае Subaru Forester Wilderness 2022 года дорожный просвет увеличивается с 22см на стандартном Forester до 23см, а его матовые черные колеса оснащены вездеходными шинами Yokohama Geolander.
Subaru Foresters обновятся к 2022 модельному году, с улучшениями, включая пересмотренную переднюю и заднюю панели, новые функции для пакета помощи водителю для зрения и модернизацию оборудования.
Цены на Forester Wilderness будут начинаться с 33 495 долларов, в то время как обычный Forester варьируется от 26 320 долларов за базовую модель до 36 420 долларов за первоклассную отделку, плюс опции.
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